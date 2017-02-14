Сотрудничавший с РФ советник Трампа уволился из-за бесед с послом

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за переговоров с послом РФ.

Как передает телеканал CNN, на пост исполняющего обязанности помощника главы США Дональда Трампа по национальной безопасности уже назначен новый кандидат. Место уходящего Майкла Флинна временно займет генерал-лейтенант в отставке Кита Келлогга, сообщает телеканал. По данным CNN, преемником Флинна также может стать экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петрэус.

Как сообщили The Washington Post и Associated Press, причиной ухода Флинна стали его контакты с российским послом. Сам Флинн также признался, что непреднамеренно сообщил вице-президенту США Майклу Пенсу и другим сотрудникам Белого дома неполную информацию о разговоре с послом РФ в США Сергеем Кисляком. После этого американский минюст обратился в администрацию президента с жалобой на Флинна.

«К сожалению, из-за быстро хода событий я непреднамеренно предоставил избранному вице-президенту США и другим (представителям Белого дома – прим. ред.ТАСС) неполную информацию, касающуюся моего телефонного разговора с российским послом. Я принес искренние извинения президенту и вице-президенту, и они их приняли», – заявил Флинн, комментируя новость о своей отставке.

Ранее издание Washington Post опубликовало статью, где говорилось, что в декабре 2016 года американские спецслужбы якобы подслушали разговор между послом России в США Сергеем Кисляком и Флинном. Речь в этой беседе, по данным СМИ, шла о снятии антироссийских санкций.

По словам источников издания, после этого разговора «Кисляк был оставлен под впечатлением о том, что санкции будут позднее пересмотрены».