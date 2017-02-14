Профсоюзы зовут россиян на акции против планов правительства

Об актуальных проблемах наемных работников Sobesednik.ru рассказал лидер независимых профсоюзов Борис Кравченко.

Только за последнюю неделю численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1% и составила более 907 тыс. человек. А доля тех, находится в затяжном (минимум год) поиске работы, за последний год выросла почти до 30%.

Половина россиян считает, что экономический кризис будет длиться года два либо еще дольше, выяснили социологи. Людей волнует снижение доходов и перспектива вовсе потерять работу. О том, чего ждать и на что надеяться наемным сотрудникам, Sobesednik.ru расспросил президента общероссийского объединения независимых профсоюзов «Конфедерации труда России» Бориса Кравченко.

Не поддаваться на уговоры

— Министр труда Максим Топилин говорил, что в нынешнем году уровень безработицы не повысится. Стоит ли доверять его прогнозам?

— Безработица будет расти. Идут сокращения в бюджетном и реальном секторах экономики.

Выдавая успокоительные прогнозы, Минтруд оперирует данными статистики. Она отталкивается от числа официальных безработных — чуть более 1 млн человек по всей стране (или 1,5% от трудоспособного населения). Но многие ведь не желают регистрироваться в органах занятости: размер пособия по безработице низкий, а принять социальный статус безработного людям психологически сложно. Проведенные согласно методике расчетов Международной организации труда исследования увеличивают цифру безработных для нашей страны в несколько раз — до 6%.

— Что посоветуете тем, кто опасается потерять работу?

— В мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, и так далее, проблема поиска работы не острая. А вот в небогатых областях, даже в Центральной России, наблюдается рост внутренней миграции в более стабильные регионы.

Можно, конечно, рекомендовать людям приготовиться к изменению сферы деятельности, привычного уровня жизни... Профсоюзы же призывают правильно оценить ситуацию на своем предприятии, понять его перспективы, обоснованность действий администрации и активно — личным участием — задействовать коллективные механизмы защиты трудовых и социальных прав.

По закону на работодателя при сокращениях накладывается ряд обязательств: заранее предупредить о готовящихся сокращениях, предложить работнику вакантную должность соответствующей квалификации и произвести установленные законом выплаты и компенсации (зарплату, отпускные, выходное пособие). Поэтому ни в коем случае нельзя поддаваться на уговоры уволиться по собственному желанию. А вовремя созданный, независимый от работодателя профсоюз, который управляется самими работниками, — лучшее средство в такой ситуации, сколько бы скепсиса противники цивилизованных трудовых отношений ни высказывали.

Невидимые успехи

— Есть успешные примеры борьбы профсоюзов за права рабочих?

— Как правило, речь идет об успешной работе отраслевых профсоюзов и первичных организаций отдельных предприятий. Они не на слуху у СМИ, поскольку именно такие действия предотвратили острое социальное обострение. Что касается защиты прав работников, потерявших рабочие места в массовом порядке, то и их права в целом ряде случаев были эффективно защищены. Вспомните хотя бы кампанию, которую входящие в нашу конфедерацию профсоюзы вели зимой 2014-го в ходе сокращений в медучреждениях. При поддержке общественности удалось выбить серьезные компенсации для всех категорий медперсонала, а также настоять на переобучении и помощи в трудоустройстве увольняемых.

— Как вы относитесь к инициативе правительства по введению «налога на тунеядство»?

— Подобные предложения противоречат здравому смыслу. Ну как вы представляете себе подобный налог при упомянутом шестипроцентном уровне безработицы и в ситуации, когда только по официальным оценкам около трети рабочих мест (а это около 25 млн работающих) находятся в теневой зоне? Это самые незащищенные и уязвимые категории наемных работников. И по ним же предлагается нанести удар, который еще больше усугубит ситуацию.

В ответ Конфедерация труда РФ заявила, что прежде всего необходимо ввести уголовное наказание для работодателя за использование любых теневых схем. Наш профсоюзный депутат в Госдуме Олег Шеин сейчас разрабатывает такой законопроект. Только вывод из тени миллионов рабочих мест сможет восполнить дефицит социальных фондов и региональных бюджетов.

Цифры врут

— Стоит ли доверять данным о средних зарплатах медиков? Опросы реальных людей свидетельствуют, что они значительно меньше декларируемых. В чем подвох?

— Отчеты ведомств основаны на жонглировании цифрами. Правда состоит в том, что в 2016-м реальные зарплаты медперсонала снижались. Они продолжают снижаться и в этом году. В регионах ради экономии средств на зарплаты искажали в отчетах данные о вознаграждениях. Врачам и среднему медперсоналу сокращали стимулирующие выплаты и иные надбавки, а младший персонал и вовсе выводили из статуса медработников и переводили в разряд обслуживающего персонала. А на данную категорию, как известно, так называемые майские указы президента о повышении зарплат медикам и учителям уже не распространяются.

Прошедшие в отрасли массовые сокращения привели к увеличению нагрузки на оставшихся, люди перерабатывают в полтора-два раза на одну ставку. А пациенты лишаются доступа к качественной медпомощи. Такой вот «рост».

— Минтруд обещает в течение трех лет приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. Верите?

— Верю, что здравый смысл в этом вопросе рано или поздно возобладает. При этом у профсоюзов есть большие претензии к самим методикам определения прожиточного минимума. Он должен реально соответствовать потребительскому бюджету.

— Будут ли профсоюзы протестовать против повышения пенсионного возраста?

— Разговоры о повышении пенсионного возраста при нынешнем уровне доходов работающих граждан, величины пенсий, а также средней продолжительности жизни в нашей стране мы считаем бесстыдными. Профсоюзные объединения России, конечно, призовут к активному сопротивлению этой инициативе. Мы спланируем и проведем свои акции протеста. Однако защита своих пенсионных прав — дело каждого работника.

Меня часто спрашивают: вот-де в Европе против антисоциальных законов выходят миллионы, где они у нас? В том-то и дело, что в массовых протестах против наступления на трудовые права, которые мы видим во Франции, Испании, Португалии, других странах, сознательно участвуют граждане, у которых эти права отнимают. Например, при достаточно низкой профсоюзной численности во Франции (18% от всего населения) более 78% жителей при этом готовы поддержать требования профсоюзов и выйти на акции протеста. У нас — прямо противоположная картина.