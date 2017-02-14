Политолог предсказал, сколько депутатов уйдет из Думы в бизнес

«Когда люди сталкиваются с реальностью, которая не совпадает с их ожиданиями, они решают уйти из Думы»

«Миграцию» депутатов, избранных буквально полгода назад, из Госдумы обратно в бизнес обсудил с экспертом Sobesednik.ru.

На днях стало известно, что еще один парламентарий — Александр Меткин — сдал мандат. Это уже второй состоятельный депутат после Александра Скоробогатько, который добровольно решил покинуть престижное здание на Охотном Ряду.

Александр Меткин родился в 1951 году, закончил Институт стран Азии и Африки по специальности переводчика с английского и арабского. Работал в зарубежных корпунктах Агентства печати «Новости» (АПН). В 1992 году перешел на госслужбу — до 1995 года работал консультантом по вопросам СМИ в Аппарате Правительства Российской Федерации. В 2000-х ушел в бизнес, перейдя на должнось заместителя генерального директора Транспортной компании ЗАО «ОТЭКО». До избрания в Думу Александр Меткин руководил ЗАО «Таманьнефтегаз». Дочь Александра Меткина — киноактриса Светлана Меткина, известная в Голливуде под псевдонимом Лана Литвак, является женой председателя совета директоров ОТЭКО Мишеля Литвака, строящего сейчас порт «Тамань» и являющегося спонсором ФК «Кубань».

Ситуацию для Sobesednik.ru прокомментровал политолог Константин Калачев:

— Сам Меткин объяснил, что хочет вернуться в бизнес. Очевидно, реализация инвестпроектов для него более привлекательна, чем думские заседания, — говорит эксперт.

— Это уже не первый случай, когда богатые — и совсем недавно избранные — депутаты решают сложить с себя полномочия ради бизнеса...

— Был период, когда депутатский мандат был очень привлекателен, он давал статус неприкосновенности, престиж. В результате Госдума постепенно превратилась в клуб небедных людей, а по телевизору мы видели полупустой думский зал, по которому бегал один человек и голосовал за своих однопартийцев. В новом созыве все поменялось.

— Новый спикер Госдумы Вячеслав Володин закрутил гайки?

— Депутатам нового созыва нужно в обязательном порядке ходить на заседания, голосовать самим, а не через представителей, участвовать в работе фракций, комитетов и комиссий. То есть выросла роль законотворческой работы. При этом роль отдельных депутатов упала — теперь это не индивидуальная, а коллективная работа. Но не каждый готов ощущать себя винтиком общей системы. Особенно это сложно тем, кто привык ворочать миллионами и даже миллиардами. В один прекрасный момент такие статусные депутаты понимают, что для лоббистских целей в Думе можно иметь своего человека, но это не должен быть руководитель. И когда люди сталкиваются с реальностью, которая не совпадает с их ожиданиями, они решают уйти из Думы. Это, наверное, и правильно: кесарю — кесарево, слесарю — слесарево.

— Очевидно, это не последний уход из Думы?

— В Госдуме сейчас порядка сотни депутатов из бизнеса. Я знаю одного предпринимателя с мандатом, который был очень расстроен, так как ему думский кабинет показался очень маленьким, и он купил себе помещение рядом с Думой. То есть большинство так или иначе адаптируется. Но еще несколько аналогичных историй со сдачей мандата — думаю, две-три — мы, вероятно, в этом году еще увидим.