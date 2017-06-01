Олег Ролдугин: "Гиви" Толстых как зеркало донецкого сепаратизма

Обозреватель Sobesednik.ru – об убийстве одного из самых известных командиров ДНР Михаила Толстых по прозвищу Гиви.

Первая мысль после новости о том, что в ДНР убили полевого командира Гиви (он же бывший водитель Михаил Толстых): «Ну вот, и этот сменил внешность и свалил куда-нибудь в Эмираты». Никаких фактов и доказательств – просто обстоятельства гибели очень странные. Подорван в своем кабинете в 6:12 утра... Чем он там занимался в такое время в кабинете? Стрелки на картах рисовал? А свидетели где?

Точно так же загадочно прошлой осенью устранили приятеля Гиви Арсения Павлова (позывной – Моторола). Устроили показательный взрыв в его доме, прямо в лифте. Опять-таки без свидетелей.

Вот в Луганске, например, убивают открыто: машина Призрака (Алексея Мозгового) взлетела на воздух прямо на блокпосту, а Бэтмена (Александра Беднова) сожгли из огнемета свои же товарищи по оружию: якобы «отказался выполнить законные требования и разоружиться».

Общее тут то, что вся четверка наиболее известных полевых командиров Донбасса полегла не на поле боя, что было бы логично, а в тылу, не как лихие партизаны, а как лидеры ОПГ. На это обратили внимание многие. И в данном случае не так уж и важно, устраняют ли этих людей по приказу из Киева или из самой Москвы (и такие ходят разговоры). Важно то, что во многом они действительно больше напоминают главарей бандитов. Воюют? Да, но не только с украинской армией за идеи федерализма. Воюют еще и друг с другом: за власть, за сферы влияния, за крышевание поставок угля. Да про того же Гиви даже сами ополченцы говорят и пишут в соцсетях такое, что непонятно, как его до сих пор не замочили его же бойцы. И то, что с ним случилось – просто закономерный исход. Он по логике вещей обязан был уйти, а в Эмираты или еще куда подальше – неважно. Свою судьбу Гиви уже решал не сам. Так же, как не решает ее сегодня народ Донбасса.