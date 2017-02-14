ЛДПР предложила увольнять чиновников за взятки подчиненных

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил увольнять чиновников, чьи подчиненные были пойманы на взятках.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ЛДПР, Владимир Жириновский предложил отстранять от должности госслужащих, чьи подчиненные были замечены во взятках. При этом лидер ЛДПР предлагает увольнять чиновников с формулировкой «в связи с утратой доверия».

«Сейчас Трудовой кодекс РФ предусматривает отстранение от должности с формулировкой "в связи с утратой доверия" для руководителей служб, ведомств и подразделений, чьи подчиненные обвиняются в совершении коррупционных преступлений. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагает расширить эту практику и увольнять с такой же формулировкой начальников местного и регионального уровня, если их подопечные попадаются на взятке», – сообщили в партии.

Депутаты ЛДПР уже направили соответствующие предложения руководствам регионов, которые они курируют.

«Любой начальник должен понимать, что он несет ответственность за расходование бюджетных средств, и не может прикрываться своими подчиненным, проворачивая их руками незаконные финансовые махинации», – подчеркнули либерал-демократы.