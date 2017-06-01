Федор Лукьянов: Мы извинились перед Турцией. А что при этом думаем...

Sobesednik.ru поговорил с политологом Фёдором Лукьяновым о перспективах дальнейшего улучшения отношений РФ с Турцией.

На прошлой неделе ВКС РФ бомбили сирийский Эль-Бабе (находится под контролем террористов), часть снарядов попала в турецкие войска. Трое убиты, есть раненые.

– Что это – случайность, как заявил, извинившись перед Эрдоганом, Путин? Или изящная месть за нашего сбитого летчика?

– Ну что вы! Глупо сейчас возвращаться к тому инциденту, – считает политолог. – Это скорее свидетельство того, насколько невозможно предусмотреть все вероятные коллизии.

– То есть негативных последствий для только что восстановленных отношений России и Турции не будет?

– Не думаю, потому что вроде как признано, что это ошибка. Российская сторона принесла извинения. Проще говоря, не отрицает. Видимо, могут быть какие-то соответствующие шаги сделаны. Компенсации или что-то, что должно по крайней мере сгладить ущерб.

– Генштаб Турции уверял: русские знали, что там турецкие войска. В таком случае искренне ли они приняли извинения?

– Искренне – неискренне – это не из политического лексикона... Приняли, значит, приняли. А что они при этом думают и что мы при этом думаем...

– Короче, инцидент исчерпан? До следующей ошибки какой-либо стороны?

– Вообще-то говоря, степень желания работать вместе, несмотря на понимание всех сложностей, впечатляет. Она гораздо больше, чем можно было предположить, учитывая, что еще меньше года назад у нас был острейший конфликт.

– А насколько законно в Сирии находятся турецкие войска? Это не ползучая интервенция?

– Очевидно, что там очень запутанная ситуация, в которой у всех свои интересы, и они далеко не везде совпадают. В таком конфликте, как сирийский, иначе быть не может. Все ведут игры. Двойные – это минимум. А то и тройные. А мы что, идем прямо вот линейно, что ли?

И это совершенно нормально. В том и суть дипломатии, чтобы, имея свои интересы, находить тем не менее какие-то общие решения.