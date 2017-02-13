Политика
Источник: ABC
09:52, 13 Февраля 2017 Версия для печати

В США пришли в ужас от 14% неграждан, голосовавших на выборах

В Вашингтоне нашли многочисленные доказательства фальсификаций на выборах президента США.

В эфире телеканала ABC советник главы США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что у Белого дома появились доказательства нарушений в ходе голосования на президентских выборах. Миллер назвал фальсификации «серьезной проблемой» и привел «ошеломляющую» статистику.

«Фальсификации на выборах — серьезная проблема в этой стране. Есть миллионы людей, зарегистрированные в двух штатах, или уже умершие, но зарегистрировавшиеся для голосования. И есть, согласно научному исследованию, не менее 14% неграждан, зарегистрировавшихся на выборы», — рассказал советник Трампа.

Миллер также отметил, что в распоряжении Вашингтона имеется достаточно доказательств данных нарушений. По его мнению, эта ситуация является «скандалом». Советник президента также подчеркнула, что вся Америка должна прийти в ужас из-за «перечеркивания» избирательных прав граждан.

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