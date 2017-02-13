Украина подала иск в ВТО против РФ из-за "торговой агрессии" Москвы

Киев подал иск против Москвы в ВТО из-за ограничения РФ транзита товаров в третьи страны.

Сообщение о подаче иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России появилось на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины 13 февраля. В своем иске Украина требует, чтобы ВТО создала группу экспертов, которые могли бы проанализировать введенные Россией ограничения на поставку товаров в третьи страны.

«Торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита из Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены», — сказано в заявлении украинских властей.