Запущенная КНДР баллистическая ракета упала в Японское море

12 февраля Северная Корея провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как сообщило южнокорейское агентство Yonhap, запуск ракеты произошел в 07:55 утра по местному времени в воскресенье (01:55 по Москве). Ракета была запущена с полигона, находящегося в провинции Пхенан-Пукто, в сторону Японского моря.

Министр обороны Японии Томоми Инада заявил, что баллистическая ракета пролетела около 350 километров и упала в акватории Японского моря, пишет ТАСС. Он добавил, что в Японии продолжают анализировать ситуацию.

Тип запущенной ракеты неизвестен, однако эксперты полагают, что КНДР провела запуск ракеты Musudan.