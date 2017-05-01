Кто в России делает бизнес на Дональде Трампе

Популярность Дональда Трампа в России набирает обороты, констатирует Sobesednik.ru.

Местные бизнесмены уже научились зарабатывать на нынешнем американском президенте неплохие деньги. Не упускают возможности поправить свое финансовое положение с помощью образа Трампа даже работники секс-индустрии.

«Трамп приносит больше, чем Путин»

Первыми радость от победы Трампа ощутили на себе сотрудники книжных магазинов. Нынешний президент Америки – не только успешный бизнесмен, но и достаточно известный писатель. Американский лидер выпустил несколько бестселлеров: «Искусство заключать сделки», «Выживание на вершине», «Искусство возвращения», «Америка, которую мы заслуживаем»... В своих книгах Трамп делится секретами достижения высот в бизнесе, рассказывает, как справлялся с трудностями, возникающими на пути. После того как Дональд стал президентом, найти его книги на полках магазинов стало почти невозможно. Их раскупают как горячие пирожки. Найти труды Трампа пока еще можно в интернете: стоят они от 400 рублей и выше.

Особым спросом пользуется также сувенирная продукция с изображением американского лидера. Цены на футболки с физиономией Трампа стоят в районе тысячи рублей. Русское ноу-хау – футболка с изображением американского президента и надписью «Я люблю Россию».

– К Новому году больше брали женские футболки, – рассказал Sobesednik.ru продавец сувенирной продукции Игорь. – Сейчас большим спросом пользуются мужские. Но здесь сказывается праздничный фактор – совсем скоро 23 февраля.

Надо отметить, что высказывания Трампа о России и президенте Путине сейчас регистрируются в Роспатенте. Не исключено, что в ближайшее время эти фразы мы увидим на футболках и магнитах. Продавцы уверяют: спрос на продукцию с изображением Барака Обамы был гораздо меньше. Трамп же стал настоящей знаменитостью вселенского масштаба. На нем сейчас зарабатывают даже больше, чем на Путине.

Еще недавно на Красной площади и столичном Арбате можно было приобрести матрешки с портретом Дональда. Однако, как только он стал президентом, сувениры раскупили. Сейчас, чтобы найти матрешки ручной росписи с изображением Трампа и других президентов Америки, нужно приложить усилия. В интернете за них просят 19 тысяч рублей.

В интернете за матрешки с Трампом просят 19 тысяч рублей Фото: Global Look Press

– Русские туристы матрешки берут редко, а вот приезжие раскупают охотно, – продолжает Игорь. – Русские берут кружки, где на одной стороне изображен Трамп, а на другой Путин. Стоят такие от 500 рублей и выше. Вообще русские относятся к Дональду хорошо, поэтому вся сувенирка с его изображением продается неплохо.

«Благодаря Трампу лишилась невинности»

При желании можно приобрести и говорящую ручку с изображением Трампа. Принцип ее работы прост: нажимаешь на кнопочку и слушаешь, как американский лидер говорит восемь разных фраз. Голос Трампа – естественный. Единственный минус – все фразы на английском языке. Зато приятный бонус – в комплекте прилагаются сменные батарейки. Стоит такое удовольствие две с половиной тысячи рублей. Спрос на ручки пока не такой большой, но скоро 23 февраля – хороший подарок к празднику.

Любители животных ради прикола покупают игрушки для собак и кошек с изображениями Трампа. Стоит такое удовольствие совсем недорого – от 500 рублей.

Не отстают от наших бизнесменов и китайцы. Они уже наладили выпуск масок американского президента из латекса. За каждую просят в районе двух тысяч рублей.

– Их в основном берут ведущие разных мероприятий, в том числе и свадеб, – рассказывает Дмитрий, который продает эти маски. – Говорят, конкурсы, в которых задействованы маски с президентом, проходят на ура.

Активно используют маски с изображением известных личностей и стриптизеры во время исполнения приватных номеров, а также мужчины-проститутки. За секс с «американским лидером» мальчики по вызову таксу обычно не повышают, устраивая своим клиентам приятный бонус.

Берут маски с изображением Трампа и семейные пары для ролевых игр. Благодаря Трампу они привносят в свою сексуальную жизнь долгожданное разнообразие. Ведь переспать с президентом Америки мечтают многие женщины не только в России.

Китайцы уже наладили выпуск масок американского президента из латекса Фото: Global Look Press

«Благодаря Трампу мы взглянули на секс по-новому, – уверяет на одном из форумов в интернете Ольга. – Ощущения – не передать словами! Теперь я хочу переспать с Биллом Клинтоном, а муж хочет Джей Ло».

«А я благодаря Трампу лишилась невинности, – вторит ей другая барышня. – Долго не решалась, но когда мой парень принес маску с изображением Дональда, я сдалась! И не жалею: мне все понравилось. Только теперь внешность моего парня мне нравится гораздо меньше».

На просторах интернета можно найти и резиновую куклу для секс-утех с лицом президента Америки. Ее цена – 50 долларов.

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Продаются в интернете и двухдолларовые банкноты с цветным изображением семьи Дональда Трампа. Продавцы обещают, помимо оригинального дизайна, материальный успех. Ведь, как утверждают чародеи, если носить в кошельке двухдолларовую банкноту, она принесет успех и материальное благополучие. Стоят два доллара с изображением Трампа чуть больше трех тысяч рублей.