Политика
Источник: АГН "Москва"
14:08, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Жириновский упрекнул депутатов в желании проводить время с семьей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заподозрил депутатов в использовании региональной недели в личных целях.

На пленарном заседании Госдумы Владимир Жириновский предложил отменить региональные недели или проводить их во время парламентских каникул, передает агентство городских новостей «Москва» 10 февраля. По мнению политика, депутаты должны находиться в Москве и принимать законы.

Жириновский также добавил, что многие депутаты из регионов часто ездят домой, чтобы побыть с семьей. «Они семьи не привозят сюда, им хочется полмесяца находиться там, с семьей», — сказал Жириновский, отмечая, что «это нормальное состояние» для депутата областной думы.

«А сюда, в центр Москвы, давайте избирать только москвичей, и не будет проблем никаких с поездками в регионы», — заключил он.

Напомним, депутаты обязаны на одну неделю каждый месяц отправляться в регионы и встречаться с избирателями.

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