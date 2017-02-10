Политика
Источник: The Washington Post
11:10, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Советник Трампа мог "давать сигналы" Кремлю об ослаблении санкций

Советник президента США Майкл Флинн обсуждал с послом РФ в США вопрос об антироссийских санкциях.

По информации американской газеты The Washington Post, в декабре прошлого года советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн по телефону обсудил с послом России в Штатах Сергеем Кисляком санкции США против РФ. Газета подчеркивает, что «переговоры Флинна с российским послом были названы некоторыми американскими представителями как неправильные». Нынешние и бывшие официальные лица Америки также посчитали, что переговоры «давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций, которые предыдущая администрация президента Барака Обамы ввела против РФ за предполагаемые кибератаки на выборы в США в 2016 году».

При это газета отмечает, что в минувшую среду Флинн дважды ответил «нет» на вопрос, обсуждались ли антироссийские санкции в разговоре с Кисляком, а после «отступил от этого опровержения». «Как сказал пресс-секретарь, Флинн "имел в виду то, что хотя он не помнит, чтобы санкции обсуждались, он не может однозначно сказать, что данный вопрос не поднимался"», — отмечает газета.

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