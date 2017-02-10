Политика
Источник: The Sun
12:06, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Минобороны Британии скрывает от Мэй поломку ударных подлодок

СМИ сообщили о выходе из строя всех ударных подводных лодок ВМС Великобритании.

10 февраля газета The Sun со ссылкой на источники написала о том, что все ударные подлодки Британии вышли из строя. Так, например, источники издания говорят, что у трех новейших подлодок типа Astute постоянно возникают технические неполадки, а четыре субмарины типа Trafalgar «дышат на ладан». Еще одну новейшую подлодку Ambush ремонтируют после столкновения с танкером у Гибралтара.

Издание пишет, что сейчас рабочие устраняют неполадки на пяти субмаринах.

В море на данный момент остается лишь одна Astute, которая проходит испытания, так что на боевое дежурство она сможет заступить только через несколько недель.

Отмечается, что эта первый за десятки лет случай, когда Британия осталась без ударных подводных лодок. При этом, как утверждает издание, Министерство обороны Британии не ставит в известность премьер-министра страны Терезу Мэй, так как опасается ее реакции.

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Карпухина Мария

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