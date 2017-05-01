Михаил Осокин: Чьи в лесу шишки

Колумнист Sobesenik.ru Михаил Осокин о новых инициативах чиновников по отъему денег у граждан.

На Дальнем Востоке, в Биробиджане, решили ввести «налог на осадки» – местные жители уже назвали его «налог на снег и дождь». Дополнительную плату за свои услуги потребовала местная компания «Водоканал».

Официальные лица объясняют: из-за плохой погоды нынешней зимой нагрузка на канализацию и очистные установки сильно возросла, поэтому счета от «Водоканала» будут выше. То есть теперь чем хуже погода – тем больше денег получат местные коммунальщики, и новое звучание приобретает образ, воспетый Горьким: «Пусть сильнее грянет буря!» В местных соцсетях это уже фигурирует как «Песня о водоканальщике».

И так по всей стране: власти придумывают, где бы еще разжиться за счет граждан. Например, сразу из нескольких регионов сейчас прозвучали предложения обложить налогом сборщиков грибов и ягод в лесу – и это поддержали в Министерстве сельского хозяйства.

А у населения – масса предложений и дополнений к этой инициативе. Например, предлагают создать «национальную грибную гвардию» – ловить тех, кто без лицензии роется в лесу. А в Министерстве финансов родилась идея к традиционным акцизам на спиртное добавить новый налог – на все сладкие напитки. Об этом заговорили еще осенью, потом сказали, что параметры не до конца проработаны, но, чтобы население не расслаблялось, в Министерстве финансов недавно заявили: «Вопрос с повестки дня не снят».

В Госдуме обсуждают другие новые поборы: уже предварительно одобрен закон, который разрешает регионам вводить плату за въезд в города. А почему бы не вернуть петровский налог на бороды? Некоторые блоггеры предложили еще брать плату за вход в продуктовый магазин: «А то придут, нюхают бесплатно...»