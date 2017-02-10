Политика
Источник: The Guardian
16:56, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Хакеров из РФ обвинили в попытке взломать почту главы МИД Италии

Российских хакеров заподозрили в совершении кибератаки на Министерство иностранных дел Италии.

Газета The Guardian, ссылаясь на свои источники, написала о том, что российские хакеры якобы проникли в системы МИДа Италии в 2016 году и смогли получить доступ к служебной переписке сотрудников. При этом газета сообщает, что хакеры пытались взломать почту премьер-министра Италии Паоло Джентилони, который тогда был министром иностранных дел, однако это у них не получилось.

Источники издания также заявили, что за хакерами может стоять российское правительство.

читайте также:В пятницу возможность хакерских атак на банковский сектор России обсуждалась практически на государственном уровне
Атака хакеров на банки РФ: коммерческий интерес, политический контекст
Хакеры, обещавшие взломать банковскую систему России, затаились на время, объяснил Sobesednik.ru эксперт »

читайте также:«Если бы эти преступники устроили атаку, то за один день нельзя было бы понять, кто это сделал...»
Антихакер: Атака на базу данных ВАДА похожа на инсценировку
По мнению эксперта Sobesednik.ru, в истории со взломом базы данных ВАДА хакерами просто не сходятся концы с концами »

Также по теме
Хакеры
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

"Выросли не темпы капремонта, а темпы распила"
16:18, 10 Февраля 2017
Сообщение о росте темпов капремонта по стране Sobesednik.ru обсудил с активистом протестующих против сборов
»
Теракты не отпугнут российских туристов от Израиля
15:10, 10 Февраля 2017
Как повлияет ракетный обстрел Эйлата на его привлекательность для отдыха, выяснял Sobesednik.ru
»
Елена Проклова: Я не принимала ислам! Умру христианкой
15:02, 10 Февраля 2017
Елена Проклова поведала Sobesednik.ru о том, почему рассказала на всю страну о своих романах и зачем надела хиджаб
»