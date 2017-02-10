Хакеров из РФ обвинили в попытке взломать почту главы МИД Италии

Российских хакеров заподозрили в совершении кибератаки на Министерство иностранных дел Италии.

Газета The Guardian, ссылаясь на свои источники, написала о том, что российские хакеры якобы проникли в системы МИДа Италии в 2016 году и смогли получить доступ к служебной переписке сотрудников. При этом газета сообщает, что хакеры пытались взломать почту премьер-министра Италии Паоло Джентилони, который тогда был министром иностранных дел, однако это у них не получилось.

Источники издания также заявили, что за хакерами может стоять российское правительство.