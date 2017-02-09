Зачем россияне опять зовут Путина в соцсети

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, почему жители России не доверяют СМИ и хотят знать мнение Путина от него лично

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, почему жители России не доверяют СМИ и хотят знать мнение Путина от него лично.

Как выяснил ВЦИОМ, треть россиян хотела бы узнавать, что думает президент о происходящем в стране, из его личного аккаунта в соцсети. Большинство респондентов интересует точка зрения главы государства по всем вопросам, но не всех устраивает формат прямой линии. Хотя надо признать, число «прямолинейщиков» среди опрошенных социологами, все-таки преобладает.

Еще в 2012 году, незадолго до событий на Болотной площади, Леонид Парфенов и Ксения Собчак совместно с популярным исполнителем Васей Обломовым записали рэп-обращение к Путину, в котором призывали выйти наконец из «кремлевского вакуума», чтобы быть действительно в курсе текущих событий, и завести страничку в Твиттере и Facebook. То есть озвучили ровно то же, что и сейчас респонденты ВЦИОМ. Президент тогда не внял. Надеемся, что хотя бы с событиями на Болотной и после нее это не связано.

Вопрос «Путин и соцсети» на самом деле поднимался и ранее. В 2011 году, когда Владимир Владимирович был как бы премьером, его неизменный пресс-секретарь Дмитрий Песков расставил все точки над «Ё». Из сказанного г-ном Песковым следовало, что, во-первых, президент не намерен заводить свой аккаунт в соцсетях и вообще редко пользуется Интернетом. Во-вторых, создание личного сайта г-на Путина обсуждалось, но было признано нецелесообразным. В-третьих, напомнил тогда Песков, есть сайт правительства и личная страничка Путина на этом сайте (она существует и поныне, только с нее теперь приветливо улыбается владелец двух аккаунтов в Twitter Дмитрий Медведев, то есть она передается вместе с должностью). Пресс-секретарь как бы намекнул, что этого вполне достаточно.

К 2014 году отношение Путина к соцсетям не изменилось. Но в отношении Интернета наметились кое-какие подвижки. Дмитрий Песков сообщил, что шеф читает там новости, «в том числе и про себя», а также, насколько можно было понять слова пресс-секретаря, президенту на стол регулярно ложатся подборки различных фотожаб с его участием. Некоторые ему нравятся, про другие он говорит: «Не смешно». Из этого, на самом деле, можно предположить, что дела печальны: освоены несколько новостных сайтов (а может, и не несколько вовсе), а вот сводки происходящего в сети все еще ложатся на стол в аналоговом виде.

Но самое интересное, что показал опрос ВЦИОМ: 58% опрошенных считают, что «журналисты что-то упускают, умалчивают, понимают неверно, когда передают россиянам мнение Путина». Россияне, видимо, заподозрили что-то неладное, некие несостыковки в транслируемых СМИ словами президента и происходящим в стране. Не перерастут ли подозрения во что-то большее к ближайшей «Прямой линии»?