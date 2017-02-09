Росгвардия в поиске себя: эксперт – о вооружении ведомства "до зубов"

Зачем Рогозин призвал вооружить Росгвардию «до зубов» и чем ведомство занято сейчас, узнал у эксперта Sobesednik.ru.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс, предложил вооружить Национальную гвардию (она же Росгвардия) по последнему слову техники, а именно — высокоточным оружием для минимизации сопутствующих потерь в борьбе с террористами, а также нелетальным оружием для подавления массовых беспорядков. Чем может быть вызвано такое усиление, спросил Sobesednik.ru у эксперта Института проблем правоприменения Эллы Панеях.

— Больше всего похоже на то, что Росгвардия просто пытается начать хоть чем-то заниматься, найти себе какое-то значимое применение, которого на данный момент нет. Ведь что произошло? Боевые подразделения разных ведомств типа ОМОНа полиции забрали у их «материнских» структур и объединили в отдельное, самостоятельное подразделение. Но осмысленной функции у Росгвардии сегодня нет. В России, к счастью, сейчас нет такого разгула экстремизма, который надо подавлять силой, у нас нет ужасных уличных беспорядков. А системно работать по этим проблемам Росгвардия не может, так как у нее нет ни своей агентуры, ни следователей, да и вообще — это функции других силовых структур.

— Возможно, власти ожидают в будущем обострения ситуации и вооружают гвардейцев на перспективу?

— Я как социолог не вижу для этого оснований. То есть либо власти знают какую-то скрытую от всех информацию, либо, наоборот, настолько оторвались от реальности, что видят то, чего и в помине нет. Отсюда появляются идеи: давайте еще подвооружимся для борьбы с несуществующими, но гипотетически возможными угрозами.

Скорее всего, Росгвардия до сих пор находится в процессе перетряски, поиске себя, и под это дело неплохо бы еще и вооружиться. Пока же Росгвардия занимается охраной объектов, оказывает силовую поддержку при задержании преступников, при штурме, например, притонов или других точек.

— Вооружение — это всегда большие деньги. Может, дело еще и в освоении оборонного бюджета, на который сейчас идет больше всего денег?

— Ну, от возможности «поднять бюджет» еще никто никогда не отказывался. И выгодополучатели есть в любом деле. Это тоже может играть свою роль, но вряд ли основную.