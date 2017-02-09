Политика
Источник: ИА "Народные новости"
14:21, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Отслеживание продуктов из Белоруссии может усложнить логистику

Просьба Минска отслеживать продукты до границы с Россией может говорить о недоверии Белоруссии к РФ.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Минск попросил Россельхознадзор отслеживать передвижение продуктов из Белоруссии до границы с Россией. Ранее ведомство выражало беспокойство из-за участившихся случаев ввоза животноводческой продукции неизвестного происхождения из Белоруссии.

Заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов в интервью ИА «Народные новости» предположил, что отслеживание продуктов из Белоруссии может быть показателем недоверия к России. «Что касается эффективности этой меры, здесь стоит учитывать политический фактор. Идет торг по кредитам, Россия вводит пограничный контроль. И, на мой взгляд, эта мера, кроме реального контроля, это показатель недоверия к России, наглядный пример», — сказал Антропов.

Он также отметил, что отслеживание продуктов может «усложнить логистику». «Тем самым они (власти Белоруссии — прим. Sobesednik.ru) показывают, что российский рынок не является для них приоритетным, и даже если будут потери из-за логистики, это не страшно», — считает эксперт.

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