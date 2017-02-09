Отправленное в отставку правительство Бурятии продолжит работать

Алексей Цыденов, врио главы Бурятии, подписал указ об отставке правительства региона.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что глава Бурятии Вячеслав Наговицын объявил о своей досрочной отставке. Вместо него исполняющим обязанности главы региона был назначен Алексей Цыденов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы Бурятии, Цыденов подписал указ, которым отправил в отставку правительство региона. При этом отмечается, что до формирования нового состава правительства чиновники должны будут исполнять свои прежние обязанности.