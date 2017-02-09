Политика
Источник: Интерфакс
12:22, 09 Февраля 2017 Версия для печати

МИД РФ рассказал о русофобии Румынии и ее планах против России

В МИД РФ Румынию назвали угрозой России после появления на ее территории ПРО США.

Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко в интервью «Интерфаксу» заявил, что размещение Румынии на своей территории ПРО США превращает страну в форпост.

«Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе, публично», — сказал он.

По мнению чиновника, планы Румынии по размещению элементов противоракетной обороны США «представляют угрозу для России, и, естественно, они направлены, в первую очередь, против России». «Со стороны Бухареста наблюдалась откровенная антироссийская, даже русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике», — подчеркнул Боцан-Харченко.

При этом, по его словам, у России с Румынией «есть основы для сотрудничества», которые РФ намерена использовать для конструктивного взаимодействия.

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