Экс-депутат может сесть за книгу тиражом 500 экземпляров

За опубликование крамольной книги ему грозит до 5 лет лишения свободы

Всю жизнь проработавшего во власти писателя обвинили в экстремизме за литературное произведение, узнал Sobesednik.ru.

Свою политическую карьеру Виталий Гулий начал еще в 1989-м, когда стал народным депутатом СССР. Затем в разные годы работал полпредом президента в Сахалинской области, замом полпреда по ДФО, в Кремле, Госдуме и СовФеде.

О нравах российского чиновничества автор знает не понаслышке. И на 336 страницах своей книги «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника» пытается доказать, что даже неплохие люди на госслужбе не могут не стать циничными и вороватыми.

Несмотря на то, что Гулий бичует казнокрадство и беспринципность системы, о первых лицах государства он пишет либо очень мало, либо в комплиментарном ключе. Однако это не застраховало его от внимания компетентных органов.

На прошлой неделе с бывшего высокопоставленного чиновника взяли подписку о невыезде. Гулия задержали в столичном аэропорту и обвинили в разжигании межнациональной розни. За опубликование крамольной книги ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Некоторые политики поспешили поставить Гулия чуть ли не в один ряд с советскими писателями-диссидентами или вольнодумцами царской эпохи. Однако, кажется, претензии у следователей возникли к вещам более банальным, чем обличение коррупции. В главе «Евреи во власти» он допустил фривольные рассуждения о влиянии еврейского лобби.

– Судя по всему, высказывания эти действительно могут быть признаны разжигающими рознь. Таких дел довольно много – их штампуют пачками. Интерес в данном случае вызван просто известностью автора, – говорит эксперт центра «Сова» Наталья Юдина. – Но, на мой взгляд, подобные уголовные дела можно вообще не возбуждать. Результат может быть обратным, как и в этом случае. Только создали человеку рекламу.

Действительно, сразу после задержания Гулия форумы заполнили сообщения заинтересованных в том, чтобы приобрести книгу. Но тираж у нее крошечный – всего 500 экземпляров (нам ее в продаже найти не удалось). А вот кто оказался более проворным: экземпляры «Подножия российского Олимпа» заказали себе в фонд пять университетских библиотек США – в Стэнфорде, Сиэтле, Мичигане, Иллинойсе и Чикаго. До них наши полицейские с целью изъятия книг еще пока не добрались.