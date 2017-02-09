Диссертация зам. мэра Москвы: есть, нет, возникнет ниоткуда?

Под подозрением докторская диссертация зам. мэра Москвы Печатникова: ее, как выяснилось, скорее всего не существует.

На фоне скандала о госзакупках Москвой лекарств по завышенным ценам разгорелся еще один: научную работу искали все, кроме, пожалуй, пожарных и милиции. Но тщетно. Как доктор медицинских наук Леонид Печатников фигурирует во множестве источников. Однако соответствующая работа отсутствует в архивах Центральной научной медицинской библиотеки (ЦНМБ) при Первом меде (должна там быть по закону) и Российской государственной библиотеки (РГБ).

— Мы действительно не нашли ее в доступных источниках, — рассказал сооснователь сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Ростовцев. — Отправили запрос в Министерство образования, и там нам ответили, что такой диссертации нет.

В ЦНМБ обнаружилась только кандидатская диссертация г-на Печатникова, которую он защитил в 1984-м. В ее наличии убедился экс-сотрудник столичной ГКБ №4 Дмитрий Быченко.

Печатников даже прокомментировал все эти изыскания. «Для России я кандидат медицинских наук. А докторскую диссертацию защищал во Франции», — заявил он. Чуть позже добавил, что ни на его нынешней должности, ни на предыдущих докторская диссертация не требуется. Что было расценено профессиональным сообществом, в частности экс-сотрудником столичной больницы № 11 (закрыта в ходе печатниковской оптимизации. — Ред.) Семеном Гальпериным, как попытка выкрутиться.

— Я не слышала, чтобы во Франции было понятие о докторской и кандидатской диссертациях, — говорит Мила Романова, доцент Российской медакадемии непрерывного проф. образования. — На Западе есть PhD — одна единственная научная степень (то есть степень конкретного университета).

В 2003-м правительства России и Франции подписали соглашение о взаимном признании документов об учёных степенях, в котором российская степень «Кандидат наук» и соответствует французской степени «Доктор».

Но даже с учетом международного соглашения и факта работы г-на Печатникова во Франции, в ходе которой, как предполагает медсообщество, он мог подтверждать там свою кандидатскую работу, ее следов не нашлось и во французских научных архивах. Которые сверху донизу перерыл профессиональный медпортал Vademecum.

Sobesednik.ru, в свою очередь, проверил ряд европейских открытых диссертационных ресурсов (Open Access Theses and Dissertations, DART-Europe, HAL и других) — и тоже остался ни с чем.

— Исходя из всех этих фактов, напрашивается вывод, что диссертации нет, — комментирует Андрей Ростовцев. — Впрочем, с ситуацией, когда степень вроде есть, а подтверждающая ее работа отсутствует, «Диссернет» сталкивается постоянно. Но если фигурант влиятельный, диссертация может возникнуть из ниоткуда, как это случилось с экс-губернатором Калининградской области [ныне полпредом президента на северо-западе России Николаем] Цукановым. Когда разгорелся скандал, он ее представил буквально на следующий день, пахнущую свежей типографской краской. Более того, защита была датирована 2002-м, а из списка литературы в спешке забыли убрать источники, вышедшие позднее.

Иностранные же диссертации, по словам эксперта, представляют собой «темный лес»: полно и докторов, и кандидатов, утверждающих, что защищались, например, в странах бывшего СССР.

— И проверить это практически невозможно, так как там зачастую не сохранились архивы, — говорит Ростовцев.

Отметим между прочим, что оперативно изготовить диссертацию на французском языке будет проблематично: конторы по предоставлению желающим научных работ такую услугу почему-то не предлагают.