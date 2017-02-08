Политика
Источник: CNN
07:43, 08 Февраля 2017 Версия для печати

Трамп "каждый день жалеет" о выборе пресс-секретаря

Администрация США ищет замену Шону Спайсеру, пресс-секретарю Трампа и дректору Белого дома по коммуникациям.

Телеканал CNN во вторник, 7 февраля, сообщил о том, что президент США Дональд Трамп не доволен итогами работы своего пресс-секретаря Шона Спайсера, который совмещает эту должность с должностью директора Белого дома по коммуникациям. Отмечается, что обычно две должности занимают два разных человека, однако нанять Спайсера на оба места Трампу посоветовал Райнс Прибэс, руководитель аппарата сотрудников Белого дома.

«Прибэс ратовал за Спайсера, что противоречило интуиции Трампа», — сказал источник телеканала. Он отметил, что Трамп «каждый день сожалеет» о принятом им решении.

На данный момент Спайсера хотят снять с должности директора Белого дома по коммуникациям и ищут замену на это место. Останется ли он после этого пресс-секретарем Трампа, пока неизвестно.

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