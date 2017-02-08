Станислав Белковский: Новые губернаторы помогут Кремлю не лучше старых

Обозреватель Sobesednik.ru Станислав Белковский — о подлинных причинах перестановок среди российских губернаторов.

Намедни подал в отставку губернатор Пермского края, экс-министр регионального развития России Виктор Басаргин. Руководителем региона он проработал почти пять лет — с мая 2012-го. Ходят слухи, что он может стать полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе.

Как сообщал Sobesednik.ru, сладостному примеру г-на Басаргина вскоре могут последовать еще шесть региональных начальников: Александр Худилайнен (Карелия), Олег Ковалев (Рязанская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Сергей Митин (Новгородская область), Павел Коньков (Ивановская область), Вячеслав Наговицын (Бурятия). И, возможно, отдельные составные участники этого списка, с кремлевской и Божьей помощью, сохранят свои посты.

Во всем виноват кремлевский куратор внутренней политики, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По (полу)официальной версии, по его инициативе в Кремле рассчитывают, что отставки губернаторов и выборы новых в сентябре помогут улучшить ситуацию в некоторых проблемных регионах в преддверии президентских выборов, намеченных на март 2018 года.

Перефразируя поэта Константина Бальмонта, осмелюсь задать вопрос: почему я, такой нежный, должен всё это знать?

Губернаторы и президенты национальных республик (кроме, пожалуй, Москвы, Татарстана и Чечни) давно утратили давно утратили подлинную политическую самостоятельность, хоть и вновь стали как бы (сугубо формально) всенародно избираемыми после «медведевских» оттепельных реформ конца 2011 — начала 2012 гг. Уверен, что многие жители разнообразных субъектов РФ не смогли бы без предварительной подготовки назвать вельможные фамилии своих руководителей. Басаргиным больше, Басаргиным меньше (при всём уважении к уходящему главе края), не всё ли равно?

Станислав Белковский Фото: Стоп-кадр YouTube

Основные проблемы регионов не в фигурах/персонах губернаторов, а в другом.

1. Политически — Россия де-факто давно перестала быть федерацией. Регионами руководит Кремль, он же определяет приоритетные кандидатуры на губернаторские посты. Какой уж тут федерализм?

2. Экономически — многие субъекты Российской Федерации трещат по швам. С 2017 года федеральная власть забирает у регионов один процентный пункт из налога на прибыль, что существенно сократит их доходную базу. Рост бюджетного дефицита приведет к увеличению прямого долга регионов до 43% консолидированных текущих доходов к 2019 году по сравнению с 28% в 2015-м. Долговая нагрузка трети регионов будет превышать 60% их текущих доходов. Бюджетные трансферты центра субъектам РФ планируется сократить за следующие три года в семь (!) раз.

В таких условиях ФИО губернаторов уже не имеют кардинального значения. И не вполне понятно, почему новые начальники способны помочь Кремлю на президентских выборах-2018 лучше старых. Нет, если речь идет о перераспрелении контроля над регионами между разными кремлевскими группировками — тогда понятно; но это уже совсем иная история.

Впрочем, когда-нибудь федерализм, существовавший при Борисе Ельцине и раннем Владимире Путине, в Россию вернётся. Но это уж точно будет сильно после президентских выборов — 2018.