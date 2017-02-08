Праймериз "Единой России", вторая серия: от общения до КПСС

Sobesednik.ru обсудил с экспертами, как пройдет новое предварительное голосование за кандидатов от «Единой России».

Президиум генсовета «Единой России» озвучил дату предварительного голосования (праймериз) в регионах — 28 мая. На этот раз партия власти будет подбирать кандидатов в губернаторы и региональные парламенты.

Насколько известно, региональных депутатов будут выбирать в открытом режиме, как это делалось в мае прошлого года, в преддверии выборов в Госдуму. Напомним, что то партийное мероприятие прошло весело и интересно: с каруселями, вбросами, жесткой «внутривидовой» борьбой и, по итогам, многочисленными плачами оказавшихся за бортом «ярославн». Получилось даже лучше, чем как мы любим. Чего ожидать на этот раз, учитывая, что серпентарий переезжает с федерального уровня на региональный и публичность будет уже не та?

— Эти праймериз в любом случае будут интересны не только политологам, но и обычным гражданам, — уверен зам. руководителя независимой ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. — Как показал опыт прошлогоднего предварительного голосования, на них вскрываются все противоречия, а также технологии, которые переносятся и на избирательную кампанию. По ним можно будет судить, каков будет ее характер. Праймериз будут интересны и полезны для ЦИК: в прошлый раз избирком благодарил их организаторов за предоставленный материал для анализа проблемных зон.

Прошлогодний опыт показывает, что кандидаты, увы, не гнушаются ничем: в мае 2016-го мы видели весь набор технологий искажения результатов — подкупы и подвозы избирателей, даже двойное дно в избирательной урне. Причем наказание за все это на праймериз законодательством не предусмотрено. Недобросовестного участника праймериз могут разве что пожурить на партсобрании, вычеркнуть из списка, в худшем случае выгнать из партии. А сами «технологии» остаются.

Пока неизвестно, будут ли другие политические силы проводить подобные процедуры. В прошлый раз на это пошли только ПАРНАС и «Альянс Зеленых». С точки зрения гласности это стоит приветствовать, потому что праймериз — это формирование избирательных списков в публичной плоскости. Или, как минимум, они позволяют заранее посмотреть на будущих кандидатов.

Выдвижение кандидатов в губернаторы от ЕР напротив будет закрытой процедурой. Причем партия внесла в нее свои инновации. Как сообщил изданию Znak.com секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий, «не секрет, что президент РФ Владимир Путин определит своим указом, кого назначит исполнять обязанности губернатора, мы с огромным уважением относимся к позиции основателя нашей партии. Поэтому праймериз будут больше процедурой общений и предусматривать встречи потенциальных кандидатов с первичными отделениями партии». Праймериз в режиме общений — это, кажется, что-то оригинальное.

— Такое выдвижение кандидатов — право партии, — считает Григорий Мельконьянц. — В конце концов, праймериз не догма, а добрая воля. Хотя, конечно, хотелось бы чтобы этот процесс был более открытым. Сейчас главами регионов зачастую становятся «варяги», которые не знакомы с положением дел на месте, и неизбежно возникает вопрос: а почему именно они? Когда кандидатуры навязываеются сверху, администрация на местах при желании обеспечит им победу. Но в дальнейшем, если кандидат окажется слабым, его авторитет будет ослабевать. А вместе с ним и авторитет тех, кто его навязал. Здесь, безусловно, нужна какая-то золотая середина.

Политконсультант Алексей Басков (Екатеринбург) отмечает, что закрытость губернаторских праймериз — большой минус:

— Я считаю, что в прошлом году был хороший опыт в плане того, что политическая жизнь не ограничилась одними рамками партии и вышла за них, — говорит он. — Губернаторские праймериз становятся явно закрытым мероприятием, которое больше похоже на голосование во времена КПСС.

Политолог Андрей Максимов посчитал праймериз «Единой России» в их нынешнем виде нелогичными:

— Маловероятно, что найдутся желающие выдвинуться против поддержанного президентом и генсоветом ЕР кандидата, — поясняет он. — Другое дело, что партия могла бы сначала проводить праймериз, потом предлагать кандидата на утверждение генсовету, а затем — президенту. Это нормальная система выдвижения. Но сейчас праймериз — это всего-навсего ритуал, который нужно соблюсти.

Эксперт выразил нажежду, что постепенно мы вернемся к нормальным выборам и нормальному выдвижению кандидатов.