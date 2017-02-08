ОБСЕ сообщила о торговле людьми в городах Дальнего Востока

Представители Совета по правам человека и ОБСЕ посетят Дальний Восток после доклада о торговле людьми.

Как сообщает Vladivostok Room 8 февраля, накануне Мадина Джарбусынова, специальный представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, на встрече Совета по правам человека и ОБСЕ в Москве заявила о необходимости провести мониторинг ситуации на Дальнем Востоке, где, по ее мнению, происходит торговля людьми.

На совещании, посвященном проблеме борьбы с торговлей людьми, представители международных организаций решили, что осенью 2017 года спецкомиссия посетит города на Дальнем Востоке и проверит информацию о торговле людьми.

Джарбусынова подчеркнула, что в мониторинге ситуации должны участвовать и неправительственные организации. Она отметила, что необходимо осуществить кооперацию со всеми ведомствами, чтобы противодействовать торговле людьми.