Политика
Источник: Vladivostok Room
11:11, 08 Февраля 2017 Версия для печати

ОБСЕ сообщила о торговле людьми в городах Дальнего Востока

Представители Совета по правам человека и ОБСЕ посетят Дальний Восток после доклада о торговле людьми.

Как сообщает Vladivostok Room 8 февраля, накануне Мадина Джарбусынова, специальный представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, на встрече Совета по правам человека и ОБСЕ в Москве заявила о необходимости провести мониторинг ситуации на Дальнем Востоке, где, по ее мнению, происходит торговля людьми.

На совещании, посвященном проблеме борьбы с торговлей людьми, представители международных организаций решили, что осенью 2017 года спецкомиссия посетит города на Дальнем Востоке и проверит информацию о торговле людьми.

Джарбусынова подчеркнула, что в мониторинге ситуации должны участвовать и неправительственные организации. Она отметила, что необходимо осуществить кооперацию со всеми ведомствами, чтобы противодействовать торговле людьми.

читайте также:
Эксперт не исключил продажу органов в московском морге
Президент Союза похоронных организаций и крематориев прокомментировал информацию о продаже органов в Царицынском морге »

читайте также:Услуги эскорт-девушек часто стоят несколько сот евро
Откровения девушек из эскорт-услуг: Зачем стала проституткой
«Собеседник» узнал, как работают и живут современные интердевочки и какие издержки таит профессия эскортесс »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Анна Калашникова: В планах сделать липосакцию ягодиц
15:07, 08 Февраля 2017
Бывшая девушка Прохора Шаляпина Анна Калашникова вновь сделала операцию по увеличению груди, узнал Sobesednik.ru
»
Как в Чечне всем миром выселяют родственников террористов
13:08, 08 Февраля 2017
Sobesednik.ru попытался разобраться в ситуации нового обострения репрессий в Чеченской Республике
»
Дана Борисова молит бывшего директора о пощаде
11:05, 08 Февраля 2017
Телеведущей Дане Борисовой в последнее время живется несладко, узнал Sobesednik.ru
»