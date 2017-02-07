США потратят $160 млн на центр борьбы с пропагандой РФ

Американцы работают над созданием нового центра для ведения информационной войны против России.

Как выяснил веб-портал The Daily Beast, новая организация получит название «Центр глобального взаимодействия» и будет работать через малоизвестное межведомственное учреждение под управлением Госдепартамента. С инициативой создания такого центра выступили сенаторы Роб Портман и Крис Мерфи. По данным издания, в ближайшие два года американское правительство выделит на создание центра пропагандистского противодействия РФ 160 миллионов долларов. В задачи специалистов данной организации будет входить слежка за зарубежными пропагандистскими кампаниями, их анализ и противодействие.

Изначально создание такого центра планировала администрация 44-го президента США Барака Обамы. Однако тогда он задумывался как инструмент противодействия пропаганде ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда]. Однако теперь он направит свою деятельность на противодействие пропаганде «государственных игроков, имея в виду Россию в качестве главного антагониста».

По данным The Daily Beast, сами авторы идеи заявили, что данный центр будет выделять «гранты зарубежным журналистам, организациям гражданского общества и частным компаниям». Сенаторы также заверили, что готовы будут взять на содержание, в частности, проукраинских сайтов Bellingcat и StopFake, которые «соответствуют критериям для получения средств».