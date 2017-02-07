Политика
Источник: ТАСС
14:58, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Путин объявил внезапную проверку ВКС для проверки систем ПВО

По приказу президента в России началась внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, в 09:00 мск 7 февраля в России была объявлена внезапная проверка ВКС. По словам министра, это было сделано «для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач».

«При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия», – заявил Шойгу.

Как пояснили в Кремле, данная проверка является продолжением существующей практики тестирования российских воинских подразделений.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это продолжающаяся уже не первый год практика внезапных проверок», – заявил представитель Кремля. Он также добавил, что «неоднократно сам президент и министр обороны говорили, что эта практика будет продолжаться, ибо она себя весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности наших Вооруженных сил».

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