Назвавший Путина "убийцей" журналист извинится через 16 лет

Оскорбивший Владимира Путина американский журналист не собирается извиняться за свои слова.

Как ранее писал Sobesednik.ru, nелеведущий канала Fox News Билл О'Рейли во время интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина «убийцей». В Кремле выразили возмущение в связи с этими словами и заявили, что ждут извинений.

Как сообщает РИА «Новости», О’Рейли саркастически заметил, что подготовка извинений займет некоторое время. При этом он дал понять, что в ближайшие годы извинений от него ждать не стоит.

«Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2033», — заявил О’Рейли в эфире своей телепередачи.

Как отмечает РИА «Новости», высказывание американца также осудили в Союзе журналистов России (СЖР). В организации заявили, что никто не имеет права обвинять кого бы то ни было в убийстве.