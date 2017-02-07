Надежда Гужева: Выборы – реже, кандидатов – меньше?

Обозреватель Sobesednik.ru — о предложениях поменять правила проведения выборов накануне президентской кампании.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой предложил проводить выборы не чаще чем раз в два года. В данный момент в России ежегодно проводится единый день голосования во второе воскресенье сентября (а в год проведения парламентских выборов — в третье воскресенье сентября), в этот день проходят выборы губернаторов и законодательных собраний, а также муниципальные выборы. По мнению вождя либерал-демократов, это нецелесообразно.

К новому, «жириновскому» электоральному циклу Владимир Вольфович предлагает перейти после президентских выборов 2018 года, в которых он также намерен участвовать, и других выборов в этом году больше не проводить (прощайте, выборы мэра столицы? — Ред). «Затем другой цикл, чтобы раз в два года проводились выборы. Иначе мы с поезда на поезд. А перерыв позволит партиям проанализировать ошибки, допущенные в ходе кампании», — аргументировал Жириновский.

Г-жа Памфилова предпочла данную инициативу не комментировать.

В принципе, вождь, возможно, где-то и прав. Например, что толку от бесконечных выборов, если у руля по сути остаются одни и те же люди? Случаи типа «казуса Левченко» (губернатор Иркутской области с 2015 года, выдвинутый КПРФ и победивший единоросса Ерощенко с перевесом в 15%), конечно, возможны, но это именно казусы — или недоработки политтехнологов партии власти. Сомнительно, что в 2018 столица избавится от того же Собянина, несмотря на зашкаливающий антирейтинг последнего.

Но тут интересно другое. Законопроект о едином дне голосования внесли в 2010 году депутаты от ЛДПР, а одним из его авторов является внезапно Игорь Лебедев — вице-спикер Госдумы, сын Владимира Вольфовича. Мариновали тогда документ долго, но все-таки приняли. То ли разлад в семье, то ли память подводит. Или, по старой традиции, через одиозное предложение Владимира Вольфовича проверяется реакция общественности. Напомним, что буквально днем ранее от фракции ЛДПР поступила и вовсе антиконституционная инициатива допускать до президентских выборов только кандидатов от парламентских партий. Под видом заботы об избирателе — который, по мнению либерал демократов, как видно, туповат и непременно заблудится более чем в четырех кандидатах.

Казалось бы, шансы на прохождение такой инициативы крайне малы. И до сих пор столь глобальные изменения могли исходить как минимум от виднейших представителей «Единой России». Однако вследствие последних перестановок во внутриполитическом блоке Администрации президента порядок принятия решений тоже мог измениться. Возможно, принимать подобные инициативы через ВВЖ даже проще: фракция, обладающая конституционным большинством, одобрила — и порядок. Напомним, что именно при конституционном большинстве ЕР в 5-м созыве были увеличены сроки полномочий президента и депутатов Госдумы.

Не исключено также, что пока мы ищем логику в предвыборных инициативах будущего кандидата в президенты, он (кандидат) просто немного нервничает в ожидании решения кировского суда, который внесет ясность по поводу участия/неучастия в президентской гонке Алексея Навального. Нетрудно заметить, что именно его решительный настрой спровоцировал суету вокруг выборов, до которых еще больше года. И главный участник которых до сих пор не дал ясно понять, участвует он в них или нет.