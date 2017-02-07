Политика
Источник: РИА "Новости"
08:36, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Глава Бурятии ушел с поста ради должности в правительстве

Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын назвал свою досрочную отставку обдуманным решением.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что 6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о своей отставке. В тот же день стало известно о том, что президент Владимир Путин предложил должность главы региона главе департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову. Ранее в СМИ появилась информация о скорой отставке еще нескольких губернаторов.

Как сообщает агентство РИА «Новости», во вторник, 7 февраля, глава Бурятии Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. При этом он подчеркнул, что его решение не идти на третий срок является подготовленным и обдуманным.

«Это был очень обдуманный с моей стороны шаг и никто меня к этому решению не подталкивал», — заверил Наговицын.

Он также отметил, что глава РФ уже назначил нового кандидата на должность главы республики. По словам Наговицына, его уход поможет его преемнику быстрее познакомиться с регионом и его населением, адаптироваться к новой обстановке. При этом Наговицын отметил, что планирует продолжить свою политическую карьеру на должности в правительстве.

«Несмотря на то, что срок заканчивается в мае, заявление освободить меня от занимаемой должности написал именно сейчас, и использовать мой потенциал именно сейчас. Использовать в дальнейшем на государственной должности для того, чтобы я мог приносить пользу и стране, и республике», — заявил Наговицын.

При этом его пресс-секретарь Александр Мальцев в интервью РИА «Новости» заявил, что «решение об отставке было неожиданным для всех».

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