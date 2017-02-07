Политика
17:31, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Эксперт по безопасности разоблачил список "тихих терактов" от Трампа

Дональд Трамп обвинил СМИ в замалчивании без малого восьми десятков терактов
Дональд Трамп обвинил СМИ в замалчивании без малого восьми десятков терактов

Американский Белый дом объявил, что пресса «замалчивает» 78 терактов по всему миру. Так ли это, выяснял Sobesednik.ru.

Президент США Дональд Трамп накануне шокировал общественность заявлением о якобы «замалчиваемых терактах». Амерканские СМИ вдогонку опубликовали обнародованный Белым домом список из 78 нападений террористов с 2014 года по всему миру, которые были слабо освещены в прессе. В их числе упоминалась катастрофа российского самолета в Египте и нападение на дагестанский Дербент в 2015 году.

Скрывают ли от нас на самом деле террористическую угрозу, спросил Sobesednik.ru у директора Регионального учебно-научного центра «Безопасность» МГТУ им. Баумана Михаила Сычева:

— Насчет египетского самолета пример явно неудачный. Молчали там только в первые дни, пока не разобрались. Потом достаточно оперативно все объявили. И даже приняли меры — прекратили авиасообщение с Египтом. Замалчиванием это трудно назвать.

— А другие примеры?

— Во времена СССР такое было — о каких-то событиях не сообщали, чтобы не волновать население. О катастрофе в Чернобыле на какой день объявили правду?

В современном мире трудно представить утаивание глобальной катастрофы. СМИ свободны, у многих даже обывателей — телефоны с фотокамерой и выходом в интернет. Скрыть что-то важное при буме развития технологий практически невозможно. Все последние теракты освещались, и немало — в газетах, на ТВ, в интернете, блогах.

— Что стоит за словами Трампа?

— Вероятнее всего, американский президент хотел лишний раз уколоть американские СМИ, с которыми у него не очень хорошие отношения, а также развить свою идею про «нехорошие» мусульманские страны — источник террористических угроз. Имел в виду, что СМИ недостаточно озабочены и мало места уделяют террористической угрозе.

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