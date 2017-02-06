Политика
Источник: Коммерсантъ
10:37, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Замглавы МИД может стать новым послом РФ в США

СМИ узнали о возможном назначении замглавы МИД Анатолия Антонова на пост посла РФ в США.

Как пишет «Коммерсантъ» 6 февраля со ссылкой на четыре источника в госструктурах РФ, заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов может стать новым послом России в США. Он заменит Сергея Кисляка, занимающего эту должность с 2008 года.

Отмечается, что до работы в МИД Антонов курировал меджународное сотрудничество в Минобороны. По словам источников газеты, решение о назначении Антонова было принято еще осенью, когда российские власти ожидали, что победу на выборах в США одержит кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Подчеркивается, что, несмотря на победу республиканца Дональда Трампа, Антонов остается главным кандидатом на пост российского посла.

Источники издания также рассказали о том, что на должность рассматриваются и другие кандидаты, однако не назвали имен.

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