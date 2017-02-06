В Кремле рассказали о досрочном уходе главы Пермского края

Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Пермского края о досрочном сложении полномочий.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в СМИ появилась информация о возможной отставке губернаторов «проблемных» регионов. В понедельник, 6 февраля, о своем досрочном уходе с поста заявил глава Пермского края.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление губернатора, отметил, что решение о его отставке еще не было принято.

«Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение», — цитирует Пескова ТАСС.