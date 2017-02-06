В Госдуме поддерживают отмену "закона Ильдара Дадина"

О готовности проголосовать за инициативу ЛДПР представители других фракций рассказали в комментарии Sobesednik.ru.

Отменить уголовное наказание за неоднократные нарушения на митингах призывают в парламенте. Депутаты от ЛДПР разработали поправки, исключающие из Уголовного кодекса статью 212.1, по которой был осужден активист Ильдар Дадин. За участие в одиночных пикетах он был приговорен к 2,5 годам заключения и признан международной организацией Amnesty International узником совести.

— Я бы поддержал инициативу ЛДПР. Она направлена на свободу волеизъявления, на то, чтобы люди не боялись выходить на улицу, — сказал Sobesednik.ru член фракции КПРФ Валерий Рашкин. — Сейчас в России идет полный зажим даже депутатского корпуса, нам хотят запретить встречаться с избирателями без разрешения органов исполнительной власти. Что уж говорить об обычных гражданах?

Солидарен с этой позицией и первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»:

— Нужно в этом случае двигаться в русле декриминализации. По степени общественной опасности нарушения на митингах, конечно, относятся к разряду административных.

Еще одного первого зампреда профильного комитета Вячеслава Лысакова («Единая Россия») смущают авторы поправок.

— Я не комментирую инициативы ЛДПР. У них очень простая задача: прокукарекали, а все начинают это обсуждать. Участвовать в этом не хочу, — пояснил свою позицию Лысаков Sobesednik.ru.

Напомним, в настоящий момент Конституционный суд рассматривает жалобу Дадина, требующего признать статью 212.1 УК не соответствующей Основному закону. Сомнения в конституционности уголовной статьи за нарушения на митингах также выражали в ходе этого разбирательства представители Генпрокуратуры.