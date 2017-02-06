Стоун рассказал о "сказках" Трампа и "холодной войне" на Украине

Режиссер Оливер Стоун заявил, что главе США Дональду Трампу стоит рассекретить документы о конфликте на Украине.

Ставший гостем телепередачи «Воскресное время» на Первом канале кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что американцы не в курсе реального положения дел на Украине. В связи с этим он призвал президента Дональда Трампа обнародовать секретные документы, касающиеся украинского конфликта.

«Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине. По Сирии тоже, но сперва по Украине, потому что именно отсюда начинается новая холодная война», — заявил Стоун в эфире российского телевидения.

Кроме того, по мнению режиссера, слова американских властей о том, что Россия якобы «захватила Крым, присутствует в Донбассе и вообще угрожает Украине» являются «сказками».

Ответственность за все важные события, которые происходят сегодня, в том числе, за конфликт на Украине, Стоун возложил на агентов ЦРУ. По его словам, Украина «была их целью с самого начала холодной войны».

«Это сумасшествие. США нужен страх, нужен враг и не один. Я думаю, что американская мощь строится на врагах, потому что они приносят деньги», — заключил создатель фильмов «Сноуден» и «Украина в огне».