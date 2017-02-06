Погранзону с Белоруссией введут для борьбы с незаконной миграцией

Введение пограничной зоны с Белоруссией не ограничит возможность пересечения границы.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что российские власти поручили ФСБ России создать пограничную зону с Белоруссией на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кризис в отношениях двух стран связан с тем, что Россия боится ухода Белоруссии на Запад.

Как рассказали ТАСС 6 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, введение пограничной зоны с Белоруссией не будет ограничивать возможность пересечения границы со страной, в том числе для транспорта и товаров.

«Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска через государственную границу РФ», — цитирует агентство ЦОС ФСБ.

Там отметили, что решение ввести пограничную зону направлено на борьбу «с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и незаконным перемещением через границу товарно-материальных ценностей».

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присоединить Белоруссию к России.