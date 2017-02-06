Политика
Источник: Сайт правительства Российской Федерации
14:01, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Новым главой Пермского края стал экс-глава местной администрации

Должность губернатора Пермского края займет глава департамента экономической политики и развития Москвы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в СМИ появилась информация о готовящейся досрочной отставке губернаторов пяти российских регионов. Вскоре после этого глава Пермского края Виктор Басаргин заявил о том, что покидает свой пост в пользу нового кандидата, назначенного президентом.

Как сообщается на сайте правительства России, должность главы Пермского края Владимир Путин предложил Максиму Решетникову.

Сейчас Решетников возглавляет департамент экономической политики и развития Москвы. Ранее он занимал различные должности в московском правительстве и мэрии, а также аппарате правительства РФ.

В 2009 году Решетников также возглавлял администрацию губернатора Пермского края. Новый глава региона родился в Перми и окончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик».

В ответ на предложение президента Решетников заявил, что для него «это будет большая честь» и поблагодарил за «большое доверие».

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