ЛДПР предложила ограничить количество кандидатов на выборах-2018

Новый законопроект разрешает участвовать в президентских выборах кандидатам только от прошедших в парламент партий.

6 февраля в электронной базе данных Госдумы появился законопроект, авторы которого предлагают разрешить участвовать в президентских выборах в 2018 году кандидатам только от тех партий, которые прошли в парламент по итогам осенних выборов. Создателями документа стали депутаты из ЛДПР.

По мнению авторов законопроекта, большое число политических партий может запутать избирателя. Они отмечают, что только партии, прошедшие в парламент, имеют достаточно опыта в избирательных кампаниях и «могут нести политическую ответственность».

Напомним, согласно действующему законодательству, выдвигать кандидатуры на пост президента имеют право все зарегистрированные в РФ политические партии.