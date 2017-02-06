Кремль ждет извинений Fox News, где Путина назвали "убийцей"

В Кремле ожидают извинений от журналиста телекомпании Fox news за оскорбление президента Владимира Путина.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в российском правительстве возмущены высказыванием журналиста американской телекомпании Fox News, который во время интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал Владимира Путина «убийцей».

В то время как Трамп говорил о необходимости поддерживать хорошие отношения с Россией и своем уважении к российскому лидеру, журналист Fox News Билл О’Рейли напомнил ему об обвинениях, которые США выдвигали в адрес Кремля. При этом журналист назвал российского президента «убийцей». В ответ на это Трамп заявил, что и Америка не «такая уж невинная» страна.

В российском правительстве жестко отреагировали на слова журналиста и заявили, что ждут извинений.

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — заявил журналистам Дмитрий Песков.

При этом ответ Трампа на данное заявление журналиста пресс-секретарь оставил без комментариев.