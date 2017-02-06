Глава Пермского края уходит, чтобы адаптировался новый кандидат

Губернатор Пермского края заявил о досрочном уходе со своего поста.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в российских СМИ появилась информация о возможной скорой отставке нескольких российских губернаторов. Среди кандидатов на увольнение оказались главы Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, а также Пермского края и Бурятии.

Глава Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении полномочий, передает «Интерфакс».

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», – заявил Басаргин.

Он пояснил, что его уход вызван необходимостью адаптации нового кандидата в губернаторы, который был выдвинут на эту должность главой РФ Владимиром Путиным.

«До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», – сказал Басаргин.