Трамп внушает властям РФ надежду на "оздоровление" отношений

Сергей Лавров заявил о готовности Москвы восстанавливать отношения с Вашингтоном.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава США Дональд Трамп пока не уверен в том, что поладит с главой РФ Владимиром Путиным.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров в интервью австрийскому изданию сказал, что Россия «готова пройти свою часть пути для оздоровления связей с США». Министр отметил, что в Москве внимательно следят за высказываниями Трампа о России, и пока позиция американского президента «внушает определенную надежду».

Лавров добавил, что говорить о том, как пойдет работа по конкретным вопросам, пока рано. Ясно одно – потребуются серьезные усилия и США, и России.