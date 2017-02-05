Политика
Источник: Зарубежные СМИ
13:12, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Трамп внушает властям РФ надежду на "оздоровление" отношений

Сергей Лавров заявил о готовности Москвы восстанавливать отношения с Вашингтоном.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава США Дональд Трамп пока не уверен в том, что поладит с главой РФ Владимиром Путиным.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров в интервью австрийскому изданию сказал, что Россия «готова пройти свою часть пути для оздоровления связей с США». Министр отметил, что в Москве внимательно следят за высказываниями Трампа о России, и пока позиция американского президента «внушает определенную надежду».

Лавров добавил, что говорить о том, как пойдет работа по конкретным вопросам, пока рано. Ясно одно – потребуются серьезные усилия и США, и России.

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