Политика
Источник: Зарубежные СМИ
07:20, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Трамп оказался пока не готов называть Путина своим другом

Дональд Трамп заявил о неуверенности в том, что поладит с Владимиром Путиным, и усомнился в невинности США.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Дональд Трамп в рейтинге цитируемости в российских СМИ обогнал Владимира Путина.

В интервью телеканалу Fox News американский президент рассказал, что уважает Путина, но «понятия не имеет», сможет ли с ним поладить. При этом Трамп считает, что «лучше поладить с Россией, чем нет», так как именно Россия может помочь в борьбе с терроризмом.

Кроме того, глава Америки признал, что жестокость в решении конфликтов проявляют не только российские власти: «На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?»

Полная версия интервью с Трампом выйдет в эфир 5 февраля.

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