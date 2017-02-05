Политика
Источник: "Радио Вести"
08:21, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Саакашвили призвал Киев диктовать условия "должникам" из ЕС

Михаил Саакашвили уверен, что Украина станет «мощным игроком» в Европе, и призвал Киев диктовать условия ЕС.

Напомним, что ранее Sobesednik.ru писал об отставке Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области Украины. После этого глава России Владимир Путин весьма резко высказался о губернаторстве Саакашвили.

В интервью «Радио Вести» экс-глава Одесской области заявил о том, что в будущем видит Украину европейской «сверхдержавой», так как «Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины». По мнению Саакашвили, «сверхдержавой» Украина может стать уже в ближайшие 5-15 лет.

При этом политик призвал власти Киева быть более решительными и говорить ЕС: «Вы должны делать это, это и это», подчеркнув, что ЕС «в долгу» перед Украиной, которая «спасает» европейцев от «самой агрессивной армии».

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