Политика
09:20, 05 Февраля 2017 Версия для печати

России "начихать" на возможное продление санкций Евросоюза

Дмитрий Рогозин заявил, что России «начихать» на возможные планы ЕС продлить действие санкций.

Зарубежное информагентство Bloomberg написало о том, что Евросоюз якобы в марте планирует продлить действие антироссийских санкций. По данным СМИ, санкции коснутся 100 граждан России и Украины, которые причастны к дестабилизации ситуации на Украине.

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин в своем Twitter прокомментировал сообщения СМИ: «Вопрос к Bloomberg: А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?»

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