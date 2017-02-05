России "начихать" на возможное продление санкций Евросоюза

Дмитрий Рогозин заявил, что России «начихать» на возможные планы ЕС продлить действие санкций.

Зарубежное информагентство Bloomberg написало о том, что Евросоюз якобы в марте планирует продлить действие антироссийских санкций. По данным СМИ, санкции коснутся 100 граждан России и Украины, которые причастны к дестабилизации ситуации на Украине.

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин в своем Twitter прокомментировал сообщения СМИ: «Вопрос к Bloomberg: А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?»

Вопрос к. Bloomberg:

А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать? https://t.co/6TYYa2pHDT — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 5 февраля 2017 г.