Политика
14:44, 04 Февраля 2017 Версия для печати

Жириновский предложил присоединить Белоруссию к России

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал ряд громких заявлений на 30-м съезде партии.

4 февраля Владимира Жириновского переизбрали председателем ЛДПР на юбилейном съезде партии в Москве. Во время общения с журналистами политик заявил, что намерен в шестой раз баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года.

На 30-м съезде ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить число депутатов Госдумы. «Можно сократить количество депутатов. Я думаю, 300 — достаточно. Ведь огромное количество не успевают выступить. Пять лет сидеть и молчать. Это же большой ущерб для здоровья», — цитирует политика РИА «Новости». Напомним, что сейчас в ГД заседает 450 депутатов.

Жириновский также высказался об обострении отношений между Москвой и Минском. Президента Белоруссии Александра Лукашенко он назвал «ласковым телёнком», который хочет «высосать что можно» из России. «Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства», — приводит РБК слова лидера ЛДПР.

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