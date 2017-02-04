Таксист навёл Навального на мысль о своей неизвестности

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что большая часть россиян его не знает.

Как ранее писал Sobesednik.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не следят за процессом по пересмотру дела «Кировлеса».

4 февраля в Петербурге состоялось открытие предвыборного штаба Алексея Навального. После прибытия оппозиционера из Кирова в Петербург его спросили, узнал ли его таксист. «Таксист меня не узнал. У меня нет иллюзий. Значительное количество людей меня не знают, но мы с ними будем работать, это потенциал», — цитирует политика FlashNord.

Между тем, как пишет «Фонтанка», у предвыборного штаба Навального в Петербурге собралось около 10 человек, которые называют себя членами движения «Антимайдан». Одна из активисток держит в руках плакат с фотографией оппозиционера и надписью «Вор должен сидеть в тюрьме».

На открытии штаба Навальный заявил: «Санкт-Петербург — единственный город, кроме Москвы, где функционирует Фонд борьбы с коррупцией. Мы будем говорить о проблемах петербуржцев: поднимать тему "Зенит-Арены", коррупции, Исаакия, фальсификации выборов в ЗакС».