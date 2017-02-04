Политика
Источник: Сайт YouGov
17:51, 04 Февраля 2017 Версия для печати

22% американцев в ходе опроса назвали Россию врагом США

Сотрудники социологического бюро YouGov выяснили, что почти каждый четвёртый американец считает РФ врагом США.

В опросе YouGov, проводившегося с 28 января по 1 февраля, приняли участие 7150 взрослых американцев. Респондентам предложили оценить 15 случайно выбранных из 144 стран мира, выбрав один из четырёх вариантов: «союзник», «дружественная страна», «недружественная страна», «враг», «не уверен».

22% американцев назвали Россию врагом США. Треть опрошенных выразили мнение, что РФ — это недружественная страна. 16% граждан Штатов определили Россию как дружественное государство. А 3% увидели в Москве союзника Вашингтона.

Россия оказалась на шестом месте в списке из 10 стран, в которых американцы видят своего врага. В пятёрку лидеров этого рейтинга попали Северная Корея, Иран, Сирия, Ирак и Афганистан.

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Ушаков Олег

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