22% американцев в ходе опроса назвали Россию врагом США

Сотрудники социологического бюро YouGov выяснили, что почти каждый четвёртый американец считает РФ врагом США.

В опросе YouGov, проводившегося с 28 января по 1 февраля, приняли участие 7150 взрослых американцев. Респондентам предложили оценить 15 случайно выбранных из 144 стран мира, выбрав один из четырёх вариантов: «союзник», «дружественная страна», «недружественная страна», «враг», «не уверен».

22% американцев назвали Россию врагом США. Треть опрошенных выразили мнение, что РФ — это недружественная страна. 16% граждан Штатов определили Россию как дружественное государство. А 3% увидели в Москве союзника Вашингтона.

Россия оказалась на шестом месте в списке из 10 стран, в которых американцы видят своего врага. В пятёрку лидеров этого рейтинга попали Северная Корея, Иран, Сирия, Ирак и Афганистан.