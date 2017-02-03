Пранкеры из РФ предложили генсеку США вернуть базу в Киргизии

Российские пранкеры Лексус и Вован поговорили с генсеком США Йенсом Столтенбергом от имени Петра Порошенко.

Как сообщает веб-портал Life, в распоряжении которого оказалась аудиозапись разговора, беседа пранкеров и Столтенберга продолжалась 40 минут. В ходе разговора речь зашла о возможности вступлении Украины в НАТО. Генеральный секретарь назвал эту перспективу «полным недоразумением» и заявил, что «Украина не подходит по своим стандартам».

«НАТО предоставляет политическую поддержку Украине. Но действий ваших министров недостаточно, чтобы победить коррупцию», – уточнил Столтенберг в беседе с пранкерами.

Кроме того, Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) предложили Столтенбергу укрепить украинско-американское сотрудничество, в том числе на территории СНГ. Пранкеры напомнили генсеку, что несколько лет назад на территории Киргизии располагалась военная база США. Россияне от имени президента Украины Петра Порошенко предложили американцам помощь в возвращении контроля над авиабазой «Манас».

«Вопрос у меня такой: рассмотрела бы ли Киргизия возможность присутствия западных военных сил в будущем на своей территории для возможного сотрудничества?», — сказал в ответ Столтенберг, явно заинтересовавшись предложением лже-Порошенко.