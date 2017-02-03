Лукашенко призвал Россию не брать Белоруссию "за горло"

Александр Лукашенко заявил, что кризис в отношениях между Москвой и Минском связаны с определёнными силами в Кремле.

2 февраля Sobesednik.ru писал, что российские власти поручили ФСБ создать пограничную зону с Белоруссией на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей. Есть мнение, что таким образом Москва отреагировала на введение Минском безвизового режима для граждан 80 стран.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российско-белорусские отношения переживают кризис по той причине, что РФ опасается ухода Белоруссии на Запад. По его словам, Белоруссия не станет жертвовать своей независимостью ни в какой ситуации.

«Действительно, там [в России] разные силы. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И, что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента, – цитирует Лукашенко «Интерфакс». – В последнее время ситуация развивается неважно. Но ещё раз подчеркиваю: силы там разные. И он, президент [Владимир Путин], прямо мне говорит: "Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю, у нас настолько этот спектр..." Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать и т.д.».

Александр Лукашенко также сказал, что России не следует брать белорусов «за горло» и что страна обойдётся без российской нефти, несмотря на все трудности.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что он поручил МВД республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за «нанесение ущерба государству». «Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое – все эти Данкверты – люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», – сказал президент Белоруссии.

Ранее Сергей Данкверт заявил, что белорусские поставщики продуктов ведут себя «недобросовестно», пытаясь воспользоваться ситуацией, при которой «российский рынок закрыли для поставок из ЕС».

Ещё Лукашенко объявил о том, что Белоруссия подала на РФ в суд в связи с сокращением поставок в страну российской нефти: «Спор шёл только по газу, а они стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям».